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НовостиОбщество4 июня 2026 9:05

Жители Тверской области почувствуют сильную магнитную бурю уровня G3

Магнитная буря, влияние которой почувствуют жители тверской области, начнётся вечером 4 июня
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Ох уж эти магнитные бури...

Ох уж эти магнитные бури...

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 4 июня на Землю обрушится сильная магнитная буря уровня G3, почувствуют которую и жители Тверской области. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

По их данным буря будет сильной, продолжительной и непрерывной. Как сообщили специалисты в соцсетях, это будет вторая или третья по силе магнитная буря из всех, что случались в этом году (схожая была зафиксирована 21 марта).

Причина бури - в облаках плазмы, которые Солнце выбросило в направлении нашей планеты в результате серии сильных вспышек. Кстати, во время таких магнитных бурь существенно вырастает вероятность увидеть полярные сияния. Но лучше всего их будет видно в южном полушарии Земли.