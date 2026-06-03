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НовостиОбщество3 июня 2026 13:23

Суд обязал компанию выплатить 25 миллионов за свалку в Лихославльском округе

Обнаруженная инспекторами свалка бытовых отходов на сельхозземлях Лихославльского округа занимала 1,52 гектара, а высота мусора достигала двух метров
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Фирма «Науком-Инжиниринг» задолжала государству крупную сумму за загрязнение тяжелыми металлами сельскохозяйственных земель.

Фирма «Науком-Инжиниринг» задолжала государству крупную сумму за загрязнение тяжелыми металлами сельскохозяйственных земель.

Калининский районный суд Тверской области вынес решение по иску Тверского межрайонного природоохранного прокурора к ООО «Науком-Инжиниринг». Решение суда поступило в региональное управление Россельхознадзора 28 мая 2026 года.

Суд обязал компанию ликвидировать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 1,52 гектара и высотой около двух метров, обнаруженную на сельхозземлях вблизи деревни Петрушкино Лихославльского округа в апреле 2025 года. Исследования почвенных образцов выявили опасное загрязнение цинком, ущерб оценен в 25 миллионов 631 тысячу рублей.

Ранее компания проигнорировала предписания Россельхознадзора от июня 2025 года и представление прокурора от октября 2025 года, а в декабре 2025 года мировой суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Теперь суд обязал фирму полностью ликвидировать свалку и выплатить всю сумму экологического ущерба.