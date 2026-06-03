В Тверской области простились с ветераном Иваном Кладкевичем

Прощание с фронтовиком. Фото: ПТО.

3 июня в Твери простилась с участником Великой Отечественной войны Иваном Кладкевичем. Он скончался 1 июня на 102-м году жизни. Проводить Почетного гражданина региона в последний путь пришли его близкие, ветераны, представители властей, школьники, включая учеников тверской школы № 36. Ее директор Ольга Коробченко назвала Ивана Евгеньевича настоящим другом детей.

«Мой дядя был примером для меня и для всех. Он был патриотом нашей Родины, он любил жизнь. Когда мы с ним ходили в Парк Победы, Иван Евгеньевич всех детей и подростков учил быть патриотами, любить Родину и стремиться защищать ее. Он был очень светлым и мудрым человеком», – рассказала племянница фронтовика Мария Киосова.

На церемонии прощания в ДК "Химволокно". Фото: ПТО.

Иван Кладкевич родился в Белоруссии, войну встретил в Ленинграде, был эвакуирован в Магнитогорск. Окончив Златоустовское училище в 1942 году, оказался на фронте, командовал пулеметным расчетом 31-й Гвардейской дивизии подо Ржевом, где был тяжело ранен. Вернувшись в строй, освобождал Оршу и Витебск.

После войны служил в Германии и на Дальнем Востоке. С 1968 года жил в Калинине, работал инженером и руководил штабом ГО.

На пенсии ветеран написал книгу «Гвардии рядовой Великой Отечественной». В 2020 году стал почетным гостем открытия Ржевского мемориала. Награжден орденами Александра Невского (в 2024 году), Почета, Красной Звезды, «Отечественной войны» I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и «За боевые заслуги».

Глава региона Виталий Королев выразил соболезнования родным и близким Ивана Кладкевича.

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