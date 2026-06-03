В Старицком округе в ДТП с перевернувшейся легковушкой погиб пассажир

Мужчина 1994 года рождения скончался на месте происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, случившегося 3 июня 2026 года в Старицком муниципальном округе.

По предварительной информации, на восьмом километре автодороги Степурино — Гурьево водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1956 года рождения, съехал с проезжей части, после чего машина перевернулась. В результате аварии пассажир легкового автомобиля, мужчина 1994 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб.

Водитель автомобиля выжил, его с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Специалисты проводят необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.