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НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:38

В Старицком округе в ДТП с перевернувшейся легковушкой погиб пассажир

Смертельная авария произошла 3 июня 2026 года на восьмом километре автодороги Степурино — Гурьево
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Мужчина 1994 года рождения скончался на месте происшествия.

Мужчина 1994 года рождения скончался на месте происшествия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, случившегося 3 июня 2026 года в Старицком муниципальном округе.

По предварительной информации, на восьмом километре автодороги Степурино — Гурьево водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1956 года рождения, съехал с проезжей части, после чего машина перевернулась. В результате аварии пассажир легкового автомобиля, мужчина 1994 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб.

Водитель автомобиля выжил, его с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Специалисты проводят необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.