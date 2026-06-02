Названы пять самых активных муниципалитетов Тверской области

В проекте задействованы 1300 волонтеров. Фото: ПТО

Стала известна статистика голосования за проекты благоустройства 2027 года в Тверской области. К вечеру 2 мая этой возможностью воспользовались более 78 тысяч жителей Верхневолжья.

Речь идет о программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Принять участие в голосовании каждого жителя региона призывал глава Тверской области Виталий Королев на апрельском субботнике в Твери, отметил, что в этом году расширенное голосование. В него вошло 126 областных объектов.

На онлайн-голосование представлены территории в 37 муниципалитетах, из них 35 – в Твери. Отдать свой голос может любой житель области старше 14 лет но до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/.

Самыми активными показали себя жители 18 муниципалитетов. Особенно отличились Жарковский, Краснохолмский, Лихославльский, Оленинский, Спировский округа.

Так, в Жарковском лидирует проект благоустройства улицы Доваторов. В Красном Холме – участок улицы Карла Маркса. В Лихославле – Городской сад. В Оленино – площадь Ленина. В Спирово – хотят благоустроить пешеходную зону по улице Гагарина через реку Малая Тигма.

В Твери с большим отрывом лидируют: зона отдыха вдоль Волги от Староволжского моста до улицы Благоева, Парк Текстильщиков, а также заброшенная территория стадиона на улице Озерная напротив дома №8.

За последние годы в Верхневолжье благодаря инициативности жителей новый облик обрели десятки объектов: площадки отдыха, популярные для прогулок места, появились интересные арт-пространства.

В определении новых территорий благоустройства людям по традиции помогают волонтеры. К этой работе уже подключилось более 1300 активистов. Они работают в парках, скверах, на набережных, в рекреационных и других зонах. Добровольцы рассказывают о дизайн-проектах общественных пространств, помогают отдать голос за тот или иной объект через «Госуслуги» и отвечают на вопросы по благоустройству. При поддержке волонтеров свой выбор сделали порядка 40 тысяч человек.