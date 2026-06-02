В Бологое полицейские задержали дропа в поезде за одну минуту

Сотрудники уголовного розыска из Бологое задержали пособника онлайн-мошенников в поезде на своей станции. Характерно, что поезд стоит здесь всего минуту. Этого времени полицейским хватило, чтобы снять с поезда 24-летнего искателя легких денег. Молодой человек направлялся из Санкт-Петербурга в Москву.

Как сообщает пресс-служба тверского областного УМВД, злоумышленник работал курьером у мошенников. Он начал свою работу на посылках в конце апреля и успел «заработать» 100 тысяч рублей на передаче денег от обманутых граждан своим удалённым кураторам. Свой «честный» курьер потратил на товары с маркетплейсов и онлайн-игры.

Одной из последних жертв афериста стала 57-летняя жительница Бологовского района. Она вступала в телефонные разговоры с лжесиловиками, «представителями» различных госструктур, диктовала им коды из смс. Женщина обналичила все свои сбережения и заняла крупную сумму у родственников и знакомых, после чего на такси из Бологое дважды ездила в Зеленоград, чтобы передать деньги курьеру «для декларирования». Аферисты разорили жительницу области на три миллиона рублей. Этому поспособствовал и задержанный дроп. Он забрал деньги у пенсионерки и поехал в Петербург, чтобы выполнять дальнейшие задания кураторов. В Петербурге он приобрёл билет на поезд до Москвы, в вагоне которого и был задержан бологовскими полицейскими.

Сейчас дроп находится в СИЗО. В записанном полицейскими видео, он утверждает, что раскаивается в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.