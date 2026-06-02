На курорт «Завидово» пригласили многодетные семьи из Тверской области

Более 40 семей приехали на праздник. Фото: ПТО

Более 40 многодетных семей и гостей Верхневолжья побывали на III ежегодном фестивале «Наследники», организованном на территории курорта Завидово.

«Наследники» – это попытка создать уникальную экосистему «город будущего» для детей и взрослых, где обучение интегрировано в игровую и совместную практическую деятельность. Организаторы заявляют, что это альтернатива гаджетам через общение и освоение прикладных навыков.

Приветствие гостям праздника направил глава Тверской области Виталий Королев:

«Насыщенная, разносторонняя программа фестиваля объединяет детей и взрослых, дает возможность провести день весело и активно, проявить себя, найти новых друзей. Кто-то сделает сегодня первый шаг к будущей профессии, кто-то отыщет решение непростой жизненной задачи. Живое общение, согласие, взаимная поддержка – ценности, которыми мы особенно дорожим».

На фестивале работало более 60 локаций, рассчитанных на участников от 5 до 17 лет, а также площадки для родителей и подростков. Это лазертаг и тиры, территория инноваций и технического творчества с экстремальными видами спорта, картингом, интеллектуальными играми и другими активностями. Участники праздника тренировались в экспедиционной подготовке, управляли квадроциклами, узнавали о традиционных ремеслах и культуре.

Например, в «Квартале Синергии» развернулось интерактивное пространство, в котором объединились образование, бизнес и развлечения. Здесь гостям предложили квесты, деловую игру «Колесо предпринимателя. На станциях комиксов и анимации участники рисовали авторские истории и оживляли персонажей. В квартале «У воды» можно было стать капитаном судна, попробовать себя в парусном спорте или найти клад.

Кроме многодетных семей на фестивале побывали школьники и представители образовательных организаций области.

Интересным для многих стал проект детской редакции «Наследники-медиа». Он привлек юных журналистов из Твери, Вышнего Волочка и Завидово. Ребята брали интервью у почетных гостей и участников фестиваля, делали репортажи и даже приняли участие в съемках в качестве ведущих.

Организаторами фестиваля «Наследники» выступили курорт Завидово, Региональный центр школьного образования «Завидово», учреждения туризма и отдыха при поддержке областных профильных министерств и ведомств.