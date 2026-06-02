Тверские полицейские запустили культурологическую акцию

Тверские полицейские запустили необычную для своего профиля акцию: до 12 июня они будут публиковать фото исторических мест, архитектурных достопримечательностей и красивейших природных пейзажей Тверской области с краткой информацией о них.

«Моя полиция — моя Россия!», так называется онлайн-акция, приуроченная к двум событиям – Дню России и Году единства народов России.

Пресс-служба УМВД по Тверской области приглашает принять в ней участие жителей области. Для этого нужно прислать свои фотоработы до 4 июня по электронному адресу umvd-tver@mail.ru.

Все работы участников будут опубликованы в ведомственных пабликах УМВД России по Тверской области (ВКонтакте, Одноклассники, ТГ, МАКС). Автор лучшей фотографии (по количеству реакций под постом) будет отмечен ценным подарком от пресс-службы УМВД России по Тверской области.

Первой точкой на карте стала Тверь. Полицейские поместили в своих каналах фото с одной из главных и самых узнаваемых визитных карточек Твери. Это памятник Александру Пушкину на фоне Староволжского моста.

« Визуальное объединение памятника и моста создаёт необычную атмосферу и позволяет с первого взгляда узнать Тверь на любых изображениях, - пишут полицейские. - Староволжский мост отличает особая воздушность и изящность. Его торжественное открытие состоялось 8 сентября 1900 года. Он стал первым в Твери постоянным мостом через Волгу. В начале Великой Отечественной войны мост был взорван. Сразу же после освобождения Калинина от немцев началось его восстановление, завершившееся к 1947 году».

Организаторы акции напомнили и об истории бронзового памятника Пушкину. Он был открыт в мае 1974 года к 175-летию поэта. Пушкин впервые увидел Тверь в 12-летнем возрасте, проезжая город по пути в Царско-Сельский лицей. Впоследствии он ещё 28 раз пересекал наш город, четырежды останавливаясь в Твери.