В Вышнем Волочке задержали уснувшего за рулем угнанной машины вора

Пьяный прохожий устал идти из магазина пешком и решил воспользоваться открытой машиной незнакомца. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы в Вышнем Волочке по горячим следам раскрыли угон отечественного автомобиля. Ранее в полицию обратился 42-летний местный житель, сообщив о пропаже «Лады Калины» со двора своего дома. Мужчина отлучился на короткое время, оставив двери открытыми, а ключ — в замке зажигания.

Вскоре полицейские нашли машину на окраине города, в салоне которой спал нетрезвый 31-летний угонщик. Задержанный признался, что шел из магазина пьяным и решил доехать до дома на чужом автомобиле. По пути он устал, заглушил двигатель и уснул.

Подразделение дознания МО МВД России «Вышневолоцкий» возбудило дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.