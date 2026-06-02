Водитель кроссовера Haval предстанет перед судом за ДТП с мотоциклистом

Прокуратура Заволжского района Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что в октябре 2025 года обвиняемый на кроссовере «Haval Jolion» совершал поворот налево, не убедился в безопасности и не уступил дорогу двигавшемуся прямо мотоциклу.

В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта, здоровью которого был нанесен тяжкий вред. Материалы дела направлены суд.