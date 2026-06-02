Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 13:12

Жители Тверской области смогут пожаловаться главе Следственного комитета

В Твери начала работу специализированная приемная, где принимают заявления граждан о нарушении их законных прав и свобод
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Поступившие жалобы специалисты в течение семи дней пересылают в центральное Управление по рассмотрению обращений граждан Следственного комитета.

Поступившие жалобы специалисты в течение семи дней пересылают в центральное Управление по рассмотрению обращений граждан Следственного комитета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Права жителей Тверской области на обращение в государственные органы защитит приемная Председателя Следственного комитета РФ. Специализированный кабинет организован на базе регионального следственного управления на улице Вагжанова, дом 15.

Граждане могут обратиться сюда с просьбами о восстановлении нарушенных прав, а также с жалобами на действия, бездействие или решения следователей и руководителей следственных органов СК. Приемная открыта с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00 (выходные и праздники — нерабочие дни).

Поступившие обращения в течение 7 дней пересылают в Управление по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Следственного комитета, письменно уведомляя об этом заявителя.