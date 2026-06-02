Около 70 тысяч жителей Тверской области проголосовали на праймериз

По результатам голосования по одномандатным округам в Госдуму лидирующие позиции заняли Владимир Васильев и Алёна Аршинова. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Партия «Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование, которое проходило в электронном формате с 25 по 31 мая. Его результаты определят партийных кандидатов для сентябрьских выборов в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Тверской области.

Всего в голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей Верхневолжья, а наибольшую активность проявили Кимрский, Оленинский, Лихославльский, Торопецкий и Удомельский округа. По одномандатным округам в Госдуму лидируют руководитель фракции партии Владимир Васильев и депутат Алена Аршинова.

Также в праймериз приняли участие 18 участников СВО: двое из них победили в своих округах, а еще семеро заняли лидирующие места, что позволяет им войти в число кандидатов в региональный парламент.