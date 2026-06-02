В Тверской области строят один из крупнейших мостов для будущей ВСМ

Будущий мостовой переход через реку Шошу будет опираться на 250 опор. Фото: vk.com/vsm_officially.

На стройплощадке высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в Тверской области началось возведение моста через реку Шошу. По информации паблика «ВСМ Москва — Санкт-Петербург», сооружение станет одним из крупнейших на магистрали, его длина вместе с подходами превысит 8,2 километра.

Строители из ГК «Нацпроектстрой» установят мост на 250 опорах. Сейчас в русловой части Шоши монтируют четыре опоры: на двух забивают буронабивные сваи, на двух других готовят шпунтовые ограждения котлованов под фундаменты.

Для проезда техники на берегах возвели два рабочих моста, которые не смыкаются над рекой, чтобы не мешать навигации. Параллельно в пойме реки готовят основания еще для 186 опор. На объекте задействованы 469 человек и 61 единица техники.