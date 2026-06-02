Систематического нарушителя из Рамешек будут судить за пьяную езду

В Тверской области 36-летний житель Рамешковского округа вновь окажется на скамье подсудимых за вождение в нетрезвом виде. В марте 2026 года полицейские остановили его автомобиль «LADA GFL110» в деревне Алешино.

У водителя имелись признаки опьянения, однако он отказался пройти тест с помощью специального прибора и медицинское освидетельствование в медучреждении. Как установили следователи, ранее этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные нарушения в 2019 и 2022 годах.

Прокурор Рамешковского округа утвердил обвинительный акт по уголовному делу по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.