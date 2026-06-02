Тверское УФАС подтвердило честную конкуренцию при закупке для драмтеатра

Ведомство проверило контракт на приобретение звуковой аппаратуры и не выявило нарушений. Фото: Тверской УФАС.

Тверское УФАС России признало необоснованной жалобу предпринимателя на условия проведения закупки для нужд Тверского академического театра драмы. В мае театр провел электронный аукцион на поставку микрофонов и звукового оборудования с начальной стоимостью порядка 5 миллионов рублей.

Один из потенциальных подрядчиков пожаловался на излишне жесткие технические требования к оборудованию. На аукцион заявились два поставщика, чьи товары полностью устроили заказчика.

В процессе торгов цена контракта снизилась на 35,5% и составила 3 миллиона рублей. Антимонопольное ведомство сделало вывод, что торги прошли в условиях честной конкуренции и без искусственных преград для бизнеса.