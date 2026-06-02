Суд в Твери запретил работу ритуального магазина в жилом доме

Прокуратура Твери добилась закрытия похоронного бюро, работавшего с нарушениями.

Суд в Твери удовлетворил исковые требования прокурора о запрете размещения магазина ритуальных услуг в жилом многоквартирном доме. Ранее прокуратура Центрального района Твери провела проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в жилом доме № 15 по улице Фадеева областного центра вопреки санитарным нормам функционирует ритуальный салон. Чтобы восстановить права жителей, прокуратура обратилась в суд с иском о запрете использования нежилого помещения для подобных услуг.

На данный момент заявленные требования полностью удовлетворены судом, однако вынесенное судебное решение в законную силу еще не вступило.