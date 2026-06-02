Тверские учёные создали катализаторы будущего

Методика позволяет создавать каталитические системы на базе целого ряда металлов. Фото: пресс-служба ТГТУ

Учёные Тверского государственного технического университета совершили настоящий прорыв: они разработали инновационные катализаторы для химической промышленности.

Эта разработка позволит кардинально изменить производство лекарств, экологичного топлива и химического сырья — и всё это с выгодой для бизнеса и пользой для природы.

Новая модель катализаторов создана на основе пористых ароматических полимеров. Эти материалы умеют «удерживать» одиночные атомы металлов и нанокластеры — а значит, можно точно управлять структурой активных частиц на наноуровне.

Методика позволяет создавать каталитические системы на базе целого ряда металлов — палладия, рутения, серебра, никеля, кобальта, меди и цинка. Новые катализаторы могут применяться в самых разных отраслях: в фармацевтике (для производства лекарств), в химической промышленности (для синтеза ароматических соединений), в лакокрасочной отрасли и в топливной энергетике (для создания компонентов экологичного топлива).

В чём главные плюсы? Конверсия реакций — до 100 %, селективность — свыше 90 %, а работают новые катализаторы в мягких условиях, то есть без экстремальных температур и давления. Благодаря этому снижается себестоимость производства, исключается разрушение продукта из за высоких температур и уменьшается нагрузка на окружающую среду.

В пресс-службе вуза пояснили, почему это важно для Твери и области: «Достижение учёных ТГТУ — не просто научный успех, а реальный шаг к укреплению технологического суверенитета России, развитию высокотехнологичного производства в Верхневолжье, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона и улучшению экологической обстановки за счёт более «чистых» технологий».

«Наша технология не просто повышает эффективность процессов, но и делает их более безопасными и экологичными, — отмечают разработчики. — Мы рассчитываем на активное внедрение разработки в промышленное производство в ближайшие годы».