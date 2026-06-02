Тверская лаборатория выявила кишечную палочку в молоке местного производителя

Пробы цельного пастеризованного молока не соответствовали нормам безопасности из-за фекального загрязнения. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» 1 июня 2026 года выявила бактерии группы кишечной палочки в образце молока. Проба молока была отобрана на одном из предприятий Верхневолжья. Исследование проводилось по заявке регионального управления Россельхознадзора в рамках государственного пищевого мониторинга.

В молоке цельном пастеризованном с массовой долей жира 2,5% было обнаружено превышение норматива, согласно которому в 0,01 кубическом сантиметре эти бактерии не допускаются. Специалисты отмечают, что наличие кишечной палочки свидетельствует о фекальном загрязнении, неудовлетворительном санитарном состоянии производства, а также возможном нарушении гигиены персонала или дезинфекции оборудования.

Результаты исследований внесены в системы «Веста» и Раннего Оповещения Россельхознадзора и направлены в управление для принятия мер.