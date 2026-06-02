Супруга тверского хоккеиста Ковальчука установила рекорд на Эвересте

Николь Ковальчук, супруга знаменитого уроженца Твери и олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука, совершила уникальное для российского альпинизма восхождение. 42-летняя мать четверых детей успешно поднялась на Эверест без использования кислородных баллонов.

До этого ни одна россиянка не совершала бескислородных подъемов на главную вершину Земли. Ковальчук, отметившая свой день рождения 24 мая, ранее уже покоряла Эверест в 2023 году.

На ее счету успешные восхождения на все 14 восьмитысячников планеты, включая К2 (Чогори), Лхоцзе и Канченджангу. Также альпинистка участвует в мировом проекте по покорению самых высоких точек всех семи континентов.