Тверские полицейские поймали мужчину за кражу сумки из открытого окна машины

Кража была совершена на Комсомольском проспекте в Твери. Фото: МВД Тверской области.

В Твери полицейские раскрыли кражу из автомобиля, припаркованного на Комсомольском проспекте. За помощью в дежурную часть Заволжского отдела полиции обратилась 41-летняя местная жительница. Из салона ее машины «Шевроле Лачетти» пропала сумка с деньгами и всеми документами, общий ущерб составил около 10 000 рублей.

Благодаря записям камер видеонаблюдения оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого — 51-летнего жителя Твери. Мужчина признался в краже, объяснив, что заметил открытое окно, забрал сумку и скрылся. В ходе обыска по его месту жительства полицейские нашли сумку с документами, однако похищенные деньги фигурант успел потратить.

Выяснилось, что задержанный причастен к еще одной краже, совершенной в 2025 году. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража), мужчина задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ.