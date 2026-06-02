Тверичанин предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков у путей

Шаткая походка и сильное волнение выдали мужчину. Фото: Тверское МВД России на транспорте.

Нервное поведение и неуверенная походка обернулись арестом для 38-летнего жителя Твери. Мужчина бесконтактным способом через тайник забрал наркотики и пошел к железнодорожным путям станции Тверь дороги. Там он привлек внимание патрульных полицейских, так как сильно волновался и вел себя неестественно.

Когда сотрудники транспортной полиции попросили его показать документы, подозреваемый вытащил из кармана куртки и бросил на землю 15 обмотанных сине-желтой изолентой свертков. Проведенная физико-химическая экспертиза установила, что в них находился растительный наркотик весом 13,89 грамма.

Завершив следствие, Тверской линейный отдел МВД на транспорте направил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ в суд. Фигуранту, находящемуся под стражей, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.