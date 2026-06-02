НовостиОбщество2 июня 2026 6:44

Сонковская прокуратура отсудила деньги для матери участника СВО у дроппера

Пострадавшая от обмана 65-летняя пенсионерка из Сонковского округа получила обратно более 80 тысяч рублей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Деньги возвращены матери военнослужащего в полном объеме. Фото: Прокуратура Тверской области.

Пострадавшая от телефонного мошенничества 65-летняя жительница Сонковского округа Тверской области смогла вернуть свои накопления благодаря вмешательству прокуратуры.

Женщина, являющаяся матерью участника специальной военной операции, была введена в заблуждение и под предлогом необходимости финансовой помощи сыну перевела 70 000 рублей на карту жителя Кемеровской области.

Прокуратура района провела проверку и направила иск в суд о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения с процентами в общей сумме более 80 000 рублей. Суд поддержал требования ведомства, и сейчас решение исполнено — деньги возвращены матери военнослужащего полностью.