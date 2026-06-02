Тверские спасатели за сутки потушили семь пожаров

Пожарно-спасательные подразделения региона за отчетные сутки трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало суточную сводку происшествий на 2 июня 2026 года. За минувшие сутки в регионе зафиксировали семь техногенных пожаров.

Пожарно-спасательные подразделения трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Выездов группы специальных взрывных работ для уничтожения опасных находок не зафиксировано, происшествий на водных объектах Тверской области также не зарегистрировано. Органы управления, силы ведомства и пожарно-спасательные гарнизоны несут службу в режиме повышенной готовности.

Чрезвычайных ситуаций на контроле нет. Аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отключений электроэнергии и ограничений движения на федеральных автодорогах за отчетные сутки не допущено.