Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Тверской области

Подросток пострадал, подробностей о его состоянии не сообщают. Фото: Юлия КЛЮЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ещё одно печальное ДТП с участием несовершеннолетнего подростка на питбайке произошло в Тверской области 1 июня. Авария произошла в Вышнем Волочке, на улице Баумана, около дома 17. Семнадцатилетнего парня, ехавшего за рулём питбайка Kayo, сбил автомобиль Opel.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, автомобилист (трезвый мужчина 1985 года рождения) ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущества питбайку, из-за чего и произошло столкновение. Подросток пострадал, подробностей о его состоянии не сообщают.

Напомним, ранее в Тверской области произошло два ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. В Конаковском округе в ночь на 5 апреля погиб подросток. 30 апреля похожая авария произошла в Твери, 17-летний водитель питбайка получил травмы.