Театральная смена для школьников стартовала в тверском ТЮЗе

Ребята побывают не только на сцене, но и в театральных цехах. Фото: администрация Твери

Театральная смена для школьников начала работать в тверском Театре юного зрителя (ТЮЗе). Она организовала театром и управлением образования администрации Твери и продлится с 1 по 21 июня.

Театральный отряд школьников будет заниматься в летнем лагере школы № 14. За смену ребята успеют поработать в театральных цехах, познакомятся со сценой и театральным закулисьем, побеседуют с режиссёром и служителями Мельпомены, услышат лекции по драматургии, попробуют себя в роли вокалистов и актёров на специальных мастер-классах. В общем - будут жить в атмосфере творчества и погружения в культуру театра.

" Этот уникальный проект, который мы реализуем второй год, оказался очень востребованным. Мы получили большое число заявок на участие, ребята прошли серьезный конкурсный отбор", - рассказала начальник управления образования администрации Твери Наталья Жуковская.

В прошлом году в театральной смене поучаствовали 35 ребят.