Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 16:29

«Сад Памяти» посадили у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату

35 рябин и клёнов посадили у главного мемориала Тверской области в рамках международной акции
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Ржевскому мемориалу в этом году исполнится шесть лет.

Ржевскому мемориалу в этом году исполнится шесть лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 мая у подножия величественного Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области прошла международная акция «Сад Памяти». Цель памятной акции, ставшей в нашей стране традиционной, - посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

«Проект носит одновременно экологический и историко-патриотический характер. Его главная цель — сохранить память о погибших и внести вклад в восстановление лесов», - рассказали в Музее Победы, чьим филиалом является наш мемориал.

Деревья сажали взрослые и дети. Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Деревья сажали взрослые и дети. Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Деревья у Советского солдата сажали семьи с детьми, которые приехали для этого даже из других регионов страны. Теперь у подножия памятника будут расти 35 рябин и краснолистных клёнов.

Позже участников акции сводили на экскурсию по мемориалу и музейному павильону, расположенному рядом с памятником, рассказали об истории их создания и о малоизвестных страницах кровопролитной Ржевской битвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наша вечная память: Пять лет исполнилось Ржевскому мемориалу Советскому солдату

Скульптор Андрей Коробцов рассказал тверской «Комсомолке», как создавался грандиозный памятник...