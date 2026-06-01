«Сад Памяти» посадили у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату

Ржевскому мемориалу в этом году исполнится шесть лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 мая у подножия величественного Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области прошла международная акция «Сад Памяти». Цель памятной акции, ставшей в нашей стране традиционной, - посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

«Проект носит одновременно экологический и историко-патриотический характер. Его главная цель — сохранить память о погибших и внести вклад в восстановление лесов», - рассказали в Музее Победы, чьим филиалом является наш мемориал.

Деревья сажали взрослые и дети. Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Деревья у Советского солдата сажали семьи с детьми, которые приехали для этого даже из других регионов страны. Теперь у подножия памятника будут расти 35 рябин и краснолистных клёнов.

Позже участников акции сводили на экскурсию по мемориалу и музейному павильону, расположенному рядом с памятником, рассказали об истории их создания и о малоизвестных страницах кровопролитной Ржевской битвы.

