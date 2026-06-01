В первый день ЕГЭ в Тверской области экзамены сдали 1670 человек

1 июня в Тверской области с экзаменов по истории, литературе и химии начался основной период сдачи ЕГЭ. В первый день лета на экзамены пришли 1670 человек.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, 687 ребят решили сдавать историю, 294 человека – литературу, 689 – химию.

Следующие экзамены для выпускников пройдут по обязательным предметам: 4 июня – по русскому языку, 8 июня – по математике базового и профильного уровней.

Всего в Верхневолжье в школах организованы 49 пунктов сдачи ЕГЭ в 39 муниципалитетах. В основной период ЕГЭ в регионе на экзамены заявились более 5000 человек.

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 по 19 июня, резервные дни для сдачи предусмотрены с 22 по 25 июня, дополнительные - 8 и 9 июля.

Самым популярным предметом на выбор на ЕГЭ среди выпускников школ в Верхневолжье вновь стало обществознание. На втором месте – физика, на третьем – информатика.

В регионе запущена областная «горячая линия»: +7 (4822) 32-06-19. При этом есть еще и телефон «горячей линии» для консультаций Рособрнадзора: +7 (495) 198-92-38. Плюс есть «телефон доверия» ЕГЭ: +7 (495) 198-93-38 (по нему можно сообщить о любых нарушениях на ЕГЭ).

Напомним, что глава региона Виталий Королев пообещал выпускникам по 100 тысяч рублей за сто баллов на ЕГЭ.