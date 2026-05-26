Виталий Королев пообещал школьникам 100 тысяч рублей за сто баллов на ЕГЭ

Праздник последнего звонка в Тверской области прошел для почти 19 тысяч выпускников средних школ региона. Фото: max.ru/korolev.

Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX о начале праздничных мероприятий для почти 19 тысяч выпускников средних школ Тверской области. Глава региона выразил надежду, что молодые люди свяжут свое будущее с Верхневолжьем, и объявил о решении финансово поощрить отличников.

Ученики, которые сдадут Единый государственный экзамен на максимальный балл, получат премию за каждый предмет. Главным условием выплаты станет продолжение обучения в высших или средних учебных заведениях Тверской области.

"Премия составит 100 тысяч рублей за каждый экзамен, сданный на максимальный балл, при условии продолжения обучения в родной Тверской области. Дерзайте – и всё получится, вот увидите!", - пожелал выпускникам глава региона.