НовостиОбщество26 мая 2026 9:57

Виталий Королев пообещал школьникам 100 тысяч рублей за сто баллов на ЕГЭ

Глава региона в канале MAX поздравил почти 19 тысяч выпускников школ Верхневолжья с последним звонком и объявил о новой мере поддержки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Праздник последнего звонка в Тверской области прошел для почти 19 тысяч выпускников средних школ региона. Фото: max.ru/korolev.

Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX о начале праздничных мероприятий для почти 19 тысяч выпускников средних школ Тверской области. Глава региона выразил надежду, что молодые люди свяжут свое будущее с Верхневолжьем, и объявил о решении финансово поощрить отличников.

Ученики, которые сдадут Единый государственный экзамен на максимальный балл, получат премию за каждый предмет. Главным условием выплаты станет продолжение обучения в высших или средних учебных заведениях Тверской области.

"Премия составит 100 тысяч рублей за каждый экзамен, сданный на максимальный балл, при условии продолжения обучения в родной Тверской области. Дерзайте – и всё получится, вот увидите!", - пожелал выпускникам глава региона.