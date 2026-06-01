В Твери из-за дорожных работ продлили перекрытие Привокзальной площади

Жителям и гостям Твери придется скорректировать свои маршруты из-за продления сроков перекрытия Привокзальной площади. Ограничения для транспорта на площади продолжают действовать из-за дорожных работ.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Тверской области, автобусы под номерами 1, 27, 33, 52, 108, 116 и 129 временно не будут заезжать к железнодорожному вокзалу. Их конечной остановкой на время дорожных работ останется «Автовокзал».

Перевозчик «Транспорт Верхневолжья» просит пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок, обещая сообщить о возвращении к привычной схеме движения дополнительно.