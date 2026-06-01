Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 9:03

В Твери из-за дорожных работ продлили перекрытие Привокзальной площади

Пассажиров семи тверских автобусов предупредили о переносе конечной остановки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Из-за продления перекрытия площади у вокзала транспорт продолжит останавливаться возле автовокзала Твери.

Из-за продления перекрытия площади у вокзала транспорт продолжит останавливаться возле автовокзала Твери.

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителям и гостям Твери придется скорректировать свои маршруты из-за продления сроков перекрытия Привокзальной площади. Ограничения для транспорта на площади продолжают действовать из-за дорожных работ.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Тверской области, автобусы под номерами 1, 27, 33, 52, 108, 116 и 129 временно не будут заезжать к железнодорожному вокзалу. Их конечной остановкой на время дорожных работ останется «Автовокзал».

Перевозчик «Транспорт Верхневолжья» просит пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок, обещая сообщить о возвращении к привычной схеме движения дополнительно.