Тверская лаборатория обнаружила мясо курицы в вологодской колбасе

Тверские эксперты испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили обман покупателей при производстве колбасы. Исследования, проведенные 29 мая 2026 года методом ПЦР по заявке Северо-Западного управления Россельхознадзора, показали наличие незаявленной ДНК курицы в пробах вареной и варено-копченой колбасы.

Образцы для государственного пищевого мониторинга отобрали на предприятии в Вологодской области. Содержание птицы относительно всей животной ДНК составило 13,3% в варено-копченой и 27,5% в вареной колбасе, что говорит о замене дорогого сырья дешевым или нарушении технологий.

Продукцию также проверяли на остаточное количество лекарственных препаратов и радионуклиды. Результаты экспертиз внесли в систему Раннего Оповещения Россельхознадзора для направления информационных писем производителю.