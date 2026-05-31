В Тверской области с первого июня откроют охоту на кабана

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области информирует о начале сезона охоты на кабана с 1 июня. Порядок выдачи разрешений на добычу копытных животных регулируется приказом Минприроды РФ № 178 от 7.04.2025.

В заявлении разрешается указывать максимум два непрерывных временных периода охоты, общая продолжительность которых не должна превышать 30 календарных дней. Срок рассмотрения документов составляет 5 рабочих дней.

Также ведомство напоминает, что при любительской и спортивной охоте на кабана с 1 июня по 30 сентября и с 1 января по 28 (29) февраля запрещаются коллективная охота загоном, нагоном и использование охотничьих собак. Исключение сделано только для добора раненого кабана.