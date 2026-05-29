Тверская Госавтоинспекция объявила о старте «Контроля трезвости»

Госавтоинспекция Тверской области анонсировала проведение масштабного профилактического мероприятия «Контроль трезвости». Акция пройдет в период с 29 по 31 мая 2026 года.
Ее главной целью является исключение из дорожного движения водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Сотрудники ведомства обращаются к гражданам с просьбой оказывать содействие правоохранительным органам. Сообщить о нетрезвых водителях на тверских дорогах можно по телефонам 02 или 102.