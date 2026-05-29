Две электрички между Тверью и Москвой отменят в выходные

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила об изменении расписания движения поездов и МЦД-3 на Ленинградском направлении с 30 на 31 мая. Это связано с проведением строительных работ на автомобильном путепроводе над железнодорожными путями в Химках.

Так, 30 мая будет отменен поезд № 6723 сообщением Тверь — Москва отправлением в 22:15. На следующий день, 31 мая, отменили поезд № 6702 Москва — Тверь отправлением в 4:55.

Кроме того, 30 мая сократится маршрут двух электричек Конаково ГРЭС — Москва: поезда № 6615 (отправление в 20:37) и № 6617 (отправление в 22:18) проследуют только до станции Зеленоград.