Больше жителей Твери смогут получить статус Почетного гражданина города

На заседании 28 мая. Фото: ТГД

На внеочередном заседании Тверской городской Думы 28 мая депутаты подвели итоги исполнения бюджета за прошедший 2025 год, внесли изменения в финансовый документ текущего года, увеличили число Почетных граждан и уточнили Правила благоустройства.

Отчет об исполнении бюджета прошел традиционную процедуру публичных слушаний и был рассмотрен всеми профильными комитетами городской Думы. Согласно документу, за прошлый год бюджет исполнен по доходам в сумме 14 760,2 млн руб., по расходам - в сумме 14 286,2 млн руб., с профицитом 474,0 млн руб. Формирование и исполнение бюджета города Твери осуществлялось в программном формате. В 2025 году в областном центре реализовывались 15 муниципальных программ. В целом на выполнение программных мероприятий в отчетном году было направлено 12,5 млрд. руб. Полнота освоения бюджетных средств составила 98,7%. В прошлом году Тверь впервые получила доходы от введенного туристического налога. Эта практика отразилась положительно на городской казне: поступления составили 21,2 млн рублей. В прошлом году муниципалитет заместил все коммерческие кредиты бюджетными, что позволило существенно снизить затраты на обслуживание долга.

На заседании 28 мая. Фото: ТГД

Серьезных замечаний к отчету не было, документ был принят к сведению депутатским корпусом единогласно.

«Бюджетный процесс представляет собой непрерывный цикл: работа над финансовыми документами ведется на постоянной основе. В момент утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год вносятся корректировки в бюджет текущего года, одновременно уже ведется подготовка проекта бюджета на 2027 год. Финансовая система города не уходит в отпуск или на каникулы. Сегодня мы также рассматриваем изменения бюджета города на 2026 год для решения текущих проблем областной столицы», - прокомментировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

На заседании 28 мая. Фото: ТГД

Согласно представленному проекту решения внесения изменений в бюджет, городская казна пополнится на сверхплановые доходы от налогов, в частности НДФЛ, и межбюджетные трансферты. Финансирование будет направлено на содержание дорог, увеличение объема ямочного ремонта, охрану мероприятий и организацию Дня города.

Далее депутаты внесли изменения в Положение о звании «Почетный гражданин города Твери»: увеличили количество лиц, которым может быть присвоено почетное звание в течение одного года, до трех. Раннее в документе действовало ограничение – не более чем двум лицам.

Также привели в соответствие с законодательством Правила благоустройства территории города Твери в части защиты и поддержки русского языка как государственного. Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей в общедоступных местах – вывески, информационные таблички и конструкции, объявления, листовки и информационные материалы должны быть на русском языке. При этом допускается дублирование на иностранных языках.