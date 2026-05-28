Для определения точных причин смерти трех мужчин и очага возгорания в жилом доме специалисты проведут экспертные исследования. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Видео: СК Тверской области. Тверской СК возбудил уголовное дело из-за гибели трех мужчин при пожаре

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь на 28 мая 2026 года при тушении жилого дома в деревне Березье Сандовского муниципального округа спасатели обнаружили тела погибших. По уточненным данным следственного ведомства, жертвами происшествия стали трое мужчин. Место происшествия уже осмотрели следователь и криминалист регионального управления СК.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Для определения точных причин смерти людей, а также причин возгорания назначены экспертные исследования.