Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Сандовском округе

Место трагедии. Фото: МЧС Тверской области.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек 28 мая. Тела погибших обнаружили сотрудники МЧС в ходе тушения сильно задымленного жилого дома в деревне Березье Сандовского муниципального округа.

Видео: МЧС Тверской области.

В ликвидации пожара участвовали девять спасателей и три единицы техники. По предварительной версии ведомства, возгорание началось из-за неосторожности при курении. На место происшествия выехали следователь и криминалист Следственного комитета.

Во взаимодействии с сотрудниками МЧС они проводят осмотр территории. В ближайшее время будут назначены экспертные исследования, которые помогут установить точные причины смерти людей и определить очаг возгорания.