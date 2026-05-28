НовостиПроисшествия28 мая 2026 9:22

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Сандовском округе

Сотрудники СК и криминалисты выясняют обстоятельства возгорания жилого дома в Сандовском округе, унесшего жизни людей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Место трагедии. Фото: МЧС Тверской области.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек 28 мая. Тела погибших обнаружили сотрудники МЧС в ходе тушения сильно задымленного жилого дома в деревне Березье Сандовского муниципального округа.

Видео: МЧС Тверской области.

По предварительной версии, причиной смертельного возгорания в жилом доме стала неосторожность при курении.

В ликвидации пожара участвовали девять спасателей и три единицы техники. По предварительной версии ведомства, возгорание началось из-за неосторожности при курении. На место происшествия выехали следователь и криминалист Следственного комитета.

Во взаимодействии с сотрудниками МЧС они проводят осмотр территории. В ближайшее время будут назначены экспертные исследования, которые помогут установить точные причины смерти людей и определить очаг возгорания.