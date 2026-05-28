Глава СК Бастрыкин затребовал доклад об избиении студента в Торопце

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК Тверской области Александру Федорову доложить о ходе расследования избиения в Торопце.

Напомним, ранее мы сообщали, что 26 мая около местной школы произошло нападение на человека, кадры которого распространились в социальных сетях. В результате пострадавший попал в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас следователи расследуют уголовное дело о хулиганстве по статье 213 УК РФ.

Как сообщает региональное УМВД, конфликт разгорелся между 19-летним студентом колледжа и двумя школьниками цыганской народности. По данному факту ведомство также проводит проверку.