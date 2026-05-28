В Торопце завели уголовное дело после избиения мужчины толпой приезжих

Западнодвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, 26 мая 2026 года около школы в городе Торопце толпа приезжих избила мужчину. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Поводом для проведения процессуальной проверки и последующего возбуждения дела стали сведения, распространенные в социальных медиа.

В настоящее время следователи Следственного комитета проводят комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.