НовостиОбщество28 мая 2026 8:12

В Торопце завели уголовное дело после избиения мужчины толпой приезжих

В Тверской области расследуют избиение мужчины группой приезжих в Торопце
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Западнодвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, 26 мая 2026 года около школы в городе Торопце толпа приезжих избила мужчину. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Поводом для проведения процессуальной проверки и последующего возбуждения дела стали сведения, распространенные в социальных медиа.

В настоящее время следователи Следственного комитета проводят комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.