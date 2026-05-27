Спасатели достали погибшего мужчину из озера в Удомельском округе

Бологовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела человека в озере Удомля у поселка Лубеньковский (Лубенькино).
Погибшего мужчину 1985 года рождения извлекли из воды специалисты аварийно-спасательной службы региона и передали сотрудникам полиции. Следственная группа провела осмотр места происшествия и тела погибшего.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.