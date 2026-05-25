НовостиОбщество25 мая 2026 13:46

СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в Бологом

Следователи Тверской области квалифицировали конфликт между несовершеннолетними на улице Садовой как хулиганство
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки информации из соцсетей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бологовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ. По версии следствия, 22 мая 2026 года вблизи дома, расположенного на улице Садовой в Бологом, несовершеннолетняя применила насилие к сверстнице, избив ее ногами по телу.

Поводом для доследственной проверки и последующего возбуждения дела стали материалы, опубликованные в социальных медиа. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее мы сообщали, что силовики начали проверку из-за видеозаписи, на которой подростки издеваются над малолетней девочкой и снимают это на камеру. Тогда сообщалось, что нападавшие также избили брата пострадавшей, который пытался защитить сестру.