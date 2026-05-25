Подростки в Бологом сняли на видео издевательства над девочкой и ее братом

В Тверской области правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения на малолетних в Бологом. Поводом для проверок стали видеоматериалы, размещенные в СМИ и соцсетях.

Группа несовершеннолетних совершила противоправные действия против малолетней девочки, фиксируя происходящее на камеру. За пострадавшую вступился ее брат, которого подростки избили. Конфликт произошел в вечернее время на одной из городских улиц.

Бологовская межрайонная прокуратура взяла расследование под контроль и проверит местную систему профилактики правонарушений. Доследственные мероприятия проводит следственный отдел Следственного комитета.