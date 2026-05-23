Виталий Королев созывает Совет главврачей Тверской области.

В Тверской области появится новый совещательный орган – Совет главврачей, в который войдут руководители медорганизаций Верхневолжья. Об этом решении написал в своём канале в MAX глава Тверского региона Виталий Королев. Накануне он нанёс рабочий визит в перинатальный центр, областную больницу и Центр имени Аваева.

Задача Совета главных врачей – помочь решать наболевшие задачи, минуя, условно говоря, волокиту и отчёты. Таким образом работа областного минздрава, руководителей муниципалитетов и главврачей будет идти более плотно и плодотворно. Виталий Королев лично будет курировать новый совет.

«Начнём встречаться минимум раз месяц, а если понадобится, то и чаще. Чтобы глаз ни у кого не замыливался, будем проводить регулярную ротацию участников. Голос медицинского сообщества даже из самых дальних наших сёл и деревень должен быть услышан», – подчеркнул в посте в MAX Виталий Геннадьевич.

В посте в MAX Виталий Королев обозначил, что, помимо достижений, в региональном здравоохранении есть много насущных вопросов. Виталий Геннадьевич не хочет их игнорировать, а готов к открытому и конструктивному диалогу.

Среди тем номер один – дефицит кадров. Он связан, в числе прочего, с оттоком специалистов в другие регионы.

«Возьмём для примера нашу перинатальную медицину. Из-за нехватки докторов на местах сокращены акушерские койки, оптимизированы родильные дома. Знаю и о потоке жалоб, которые поступают из отдалённых уголков нашей области. Беременные женщины вынуждены ехать на консультации, рожать детей за десятки, а то и сотни километров от дома. Тяжело, дискомфортно, тревожно», – пишет в посте в MAX Виталий Королев.

В Тверской области действуют разные меры поддержки специалистов в сфере здравоохранения. К примеру, единовременные выплаты из бюджета для акушерок и медсестёр ФАПов. В сельской местности – это до 750 тысяч рублей «подъёмных». За четыре года это позволило привлечь в отрасль почти 100 медиков. В данный момент хотят «перезагрузить» программу «Земский врач» в Тверском регионе, расширив список льгот.