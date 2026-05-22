Общество22 мая 2026 15:22

Виталий Королев оценил работу флагманов тверской медицины и дал поручения по развитию здравоохранения

Глава региона посетил областные перинатальный центр и клиническую больницу, а также Центр имени В.П. Аваева
Алексей АНДРЕЕВ
Виталий Королев провел рабочую поездку по медучреждениям.

Фото: ПТО.

С 2019 года по нацпроектам в Верхневолжье были обновлены 269 медучреждений, построено шесть поликлиник и медцентр, 155 ФАПов и врачебных амбулаторий, закуплено 11 тыс. единиц медоборудования. Глава Тверской области Виталий Королев обозначил одним из своих приоритетов дальнейшее развитие здравоохранения в регионе. Вчера, 21 мая, он дал поручение по поводу электронной записи к врачам после посещения одной из поликлиник в Твери. Сегодня, 22 мая, руководитель области посетил областной перинатальный центр, ОКБ, Центр имени В.П. Аваева и вновь дал поручение касаемо медицины.

ПЛАНЫ

В этом году в регионе запланированы капремонты 26 объектов здравоохранения, закупки и поставки в больницы 1400 единиц оборудования, установка 41 ФАПа и врачебной амбулатории. Виталий Королев в ходе инспекции по медучреждениям-флагманам, к примеру, сообщил о решении установить в Орше новую врачебную амбулаторию и перенести паллиативное отделение, действующее на базе Оршинской участковой больницы, в более комфортные условия Калининской ЦРКБ.

Глава региона прокомментировал и ситуацию со строительством нового комплекса Детской областной клинической больницы. Его стройплощадку прекрасно видно из окон с одной стороны областного перинатального центра. Виталий Королев сказал, что по ДОКБ есть динамика, и в этом году планируется серьезно продвинуться по темпам ее строительства. На особом контроле сейчас также – модернизация Зубцовской ЦРБ.

ПРОГРАММЫ ДОРАБОТАТЬ

В перинатальном центре глава региона не только осмотрел помещения, но и пообщался с пациентками. При этом Виталий Королев пришел с подарком - вручил встретившейся ему в отделении выписки маме с малышом набор для новорожденного.

Виталий Королев пообщался с пациенткой. Не обошлось без подарка.

Фото: ПТО.

Глава региона принес хорошую весть в центр - для него закупят 216 единиц медоборудования на сумму почти в 272 млн рублей. Основная часть уже законтрактована, сообщила пресс-служба областного правительства.

Виталий Королев поучаствовал в заседании Совета главных врачей Тверской области в перинатальном центре. Там был поднят насущный кадровый вопрос. Глава региона поручил доработать пакеты поддержки медиков с учетом возможностей и потребностей территорий.

«Кадровый вопрос небыстрый, но первые важные шаги уже сделаны, - сказал Виталий Королев. - Реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас из областного бюджета предоставляются единовременные выплаты для акушерок и медсестер фельдшерско-акушерских пунктов – 500 тыс. рублей. Для акушерок и медицинских сестер ФАПов, переехавших на село, – 750 тыс. рублей. За четыре года в целом по отрасли это позволило привлечь более 90 медиков. Но для комплексного решения кадрового вопроса необходима дальнейшая системная совместная работа Минздрава Тверской области, глав муниципалитетов, главврачей».

На совещении главврачей.

Фото: ПТО.

Глава региона также отметил, что для привлечения кадров в районные больницы важно чуткое отношение руководителей медучреждений и местных администраций к специалистам. Проявляется это может в создании комфортных условий для работы, всесторонней поддержке, в том числе моральной, помощи с жильем, как практикуется в некоторых муниципалитетах.

Участники заседания обсудили меры, которые помогут привлечь ординаторов в лечебные учреждения. Это и дополнительные выплаты, и льготы на аренду жилья или полная ее оплата.

ДОТЯНУТЬ ДО МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В областной клинической больнице Виталий Королев посмотрел, как обустроили новое модульное приемное отделение. Оно построено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новое отделение призвано помочь быстрее проводить диагностику и оказывать специализированную медпомощь пациентам со всего Верхневолжья.

Новое модульное отделение ОКБ.

Фото: ПТО.

Глава региона дал понять, что вопросы развития ОКБ всегда будут на особом контроле областной власти, так как некоторые виды помощи жители небольших городов, сел и деревень могут получить только здесь.

В отделении.

Фото: ПТО.

«Важно дотянуть современную медицинскую помощь ОКБ до наших муниципалитетов, - отметил при этом Виталий Королев. - В прошлом году на совершенствование экстренной медицинской помощи было выделено почти 710 миллионов рублей. Это позволило улучшить работу санитарной авиации: в прошлом году вертолеты поднимались в воздух почти 300 раз, было эвакуировано 327 человека, в том числе 51 ребенок. За каждой цифрой – спасенная жизнь. Будем развивать это направление».

Оборудование в отделении.

Фото: ПТО.

БОЛЬШЕ СРЕДСТВ НА ЛЕКАРСТВА

в Центре имени В.П. Аваева Виталию Королеву показали инновационное оборудование, работу отделений. Глава региона остался доволен увиденным.

Здесь Виталий Коралев сообщил еще одну деталь и подвел итоги по поездке:

«В этом году до 3 млрд рублей увеличен объем средств на приобретение льготных лекарств для наших жителей. И мы уже готовим закупки препаратов на 27-й год, чтобы не уменьшить соответствующие объемы. Уверен, качество здравоохранения значительно улучшится, проработали с врачами важные направления. И у нас есть все возможности для реализации имеющихся задач и планов».