В Ржеве женщина поверила мошенникам и продала квартиру.

В Тверской области, в городе Ржев 50-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Из-за мошенников она лишилась недвижимости и чуть не лишилась денег. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Несколько дней назад ржевитянке стали звонить неизвестные, которые представлялись то сотрудниками ЦБ РФ, то работниками портала «Госуслуги» и др. Поверив в легенду, что нужно продлить договор сотовой связи, женщина продиктовала код из смс.

Доверившись незнакомцам, жительница окружного центра под диктовку переводила деньги на продиктованные ей счета. Так она потеряла сотни тысяч рублей.

Затем злоумышленники добавили своим действиям убедительности и перевели даме 197 500 рублей. Потом позвонили и сказали, что это якобы средства страхового отдела и должны какое-то время «полежать» на карте потерпевшей.

Как итоги – даму уговорили продать через риелтора квартиру, а полученные деньги отдать курьеру. Когда 35-летний житель Балашихи приехал по адресу, предъявил липовую заявку на инкассацию и должен был забрать 3 230 000 рублей, его задержали тверские киберполицейские вместе с ржевскими оперативниками.

В отделе полиции мужчина во всём сознался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит гражданину – 10 лет колонии. Мужчину арестовали, сейчас проверяют – причастен ли он к другим мошенничествам.

