Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 18:00

Пожилой гость Тверской области вернул 90 тысяч рублей после встречи с аферистами

Удомельская прокуратура через суд обязала жителя Астраханской области вернуть средства обманутому пенсионеру
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пострадавший от телефонных мошенников 74-летний мужчина перевел 90 тысяч рублей на счет «дроппера» из Астраханской области.

Пострадавший от телефонных мошенников 74-летний мужчина перевел 90 тысяч рублей на счет «дроппера» из Астраханской области.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Поездка к родственникам в Удомлю обернулась потерей денег для 74-летнего жителя Ульяновской области. 9 января 2025 года пожилой мужчина поверил телефонным мошенникам и перевел на указанный ими счет 90 тысяч рублей.

Полицейские установили, что получателем перевода оказался житель Астраханской области, предоставивший свою карту преступникам. По факту обмана было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, а Удомельская прокуратура обратилась в суд за гражданской защитой пенсионера.

Владельца счета обязали вернуть всю сумму неосновательного обогащения. В настоящее время похищенные деньги возвращены пострадавшему.