Пожилой гость Тверской области вернул 90 тысяч рублей после встречи с аферистами

Пострадавший от телефонных мошенников 74-летний мужчина перевел 90 тысяч рублей на счет «дроппера» из Астраханской области.

Поездка к родственникам в Удомлю обернулась потерей денег для 74-летнего жителя Ульяновской области. 9 января 2025 года пожилой мужчина поверил телефонным мошенникам и перевел на указанный ими счет 90 тысяч рублей.

Полицейские установили, что получателем перевода оказался житель Астраханской области, предоставивший свою карту преступникам. По факту обмана было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, а Удомельская прокуратура обратилась в суд за гражданской защитой пенсионера.

Владельца счета обязали вернуть всю сумму неосновательного обогащения. В настоящее время похищенные деньги возвращены пострадавшему.