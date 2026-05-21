Один человек погиб и двое пострадали в авариях в Тверской области за сутки

На 126-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Конаковском округе произошло столкновение грузовых автомобилей. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

По данным ведомства, 20 мая 2026 года в Тверской области произошло три ДТП. Ночью, в 01:00, на 126-м километре трассы М-10 «Россия» в Конаковском округе столкнулись грузовики: 35-летний водитель «Ситрак С7H» с полуприцепом не выдержал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди «JAC» под управлением 58-летнего мужчины. После удара «Ситрак» наехал на препятствие и съехал с дороги, его водитель получил травмы.

Утром, около 09:00, в Торопецком округе на 5-м километре дороги Понизовье — Мартисово произошло смертельное ДТП. 65-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, скончавшись на месте до приезда медиков. Еще один человек пострадал в третьей аварии за сутки.