В Торопецком округе водитель снегоболотохода погиб после опрокидывания

Мужчина не справился с управлением на сельской дороге и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Утром 20 мая 2026 года в Торопецком муниципальном округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 09:00 на 14-м километре автодороги Понизовье — Маркисово водитель снегоболотохода CF Moto потерял контроль над управлением.

Внедорожное транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Находившийся за рулем мужчина 1961 года рождения получил тяжелые травмы.

Пострадавший скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Другие обстоятельства сейчас устанавливаются.