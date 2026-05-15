В Тверской области введена новая выплата для студенческих семей

Молодым студенческим семьям теперь положена еще одна мера поддержки в Верхневолжье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь в Тверской области студенческим семьям, где родился ребенок, будут предоставлять единовременные выплаты в 200 тыс. рублей. Новая мера поддержки введена в Верхневолжье по решению главы региона Виталия Королева.

«Накануне Международного дня семьи принял решения в сфере демографии и семейной политики. Для студенческих семей, в которых с начала этого года родился ребёнок, предусмотрена выплата 200 тысяч рублей. Крепкие тверские семьи – основа нашего будущего. Будем во всем их поддерживать!» – отметил Виталий Королев в своем канале в мессенджере Mах.

О введении новой меры поддержки наряду еще с несколькими нововведениями глава региона объявил 14 мая на праздновании Международного дня семьи в Твери.

Пресс-служба областного правительства пояснила, что выплату смогут получить студенческие семьи, где ребенок родился с начала 2026 года.

На эту меру поддержки имеет право молодая мама, которая обучается очно в вузе или колледже нашего региона и состоит в браке со студентом либо является единственным родителем. Обязательные условия – возраст супругов (единственного родителя) не больше 35 лет, гражданство РФ, проживание в Тверской области или других регионах страны не менее 15 лет. Ребенок должен иметь гражданство РФ по рождению и зарегистрирован органами ЗАГС в Верхневолжье.

Обратиться за выплатой можно в филиалы МФЦ или центр «Тверская семья».

Теперь с учетом выплаты беременным студенткам в размере 100 тыс. рублей молодые мамы, очно обучающиеся в вузах и колледжах, смогут получить поддержку в общей сложности в 300 тыс. рублей.