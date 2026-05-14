Виталий Королев ввел новые меры поддержки семей в Тверской области

Глава региона со сцены поздравил все семьи Верхневолжья.

14 мая в большом зале Тверского театра драмы торжественно Международный день семьи. Со сцены всех собравшихся там и вообще все семьи Верхневолжья поздравил глава региона Виталий Королев. А заодно сообщил расширении демократического пакета в Тверской области - введении новых мер поддержки для родителей с детьми.

Виталий Королев в своей речи подчеркнул, что именно в больших семьях рождаются победы нашей страны:

«Они начинаются с любви и поддержки родителей, бабушек и дедушек. С вашего личного примера трудолюбия, неравнодушия и самоотдачи. И, конечно, готовности посвящать себя близким и Родине. Эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой для детей, помогают им добиваться успехов в жизни, становиться действительно достойными гражданами нашей замечательной Родины. Ваши семьи – лучшее тому подтверждение».

В нашем регионе уделяется огромное внимание развитию системы поддержки семей, особенно многодетных и молодых. В прошлом году Тверская область стала лидером по числу введенных новых мер по нацпроекту «Семья», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Теперь в Верхневолжье по решению Виталия Королева вводятся еще несколько мер поддержки.

«Убеждён, если эти меры помогут нашим многодетным и молодым семьям оптимизировать, уменьшить расходы семейного бюджета, значит идём правильным путём», - прокомментировал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс».

Студенческим семьям, где с начала этого года родился ребенок, предоставят выплату в 200 тыс. рублей. Первоклассникам из многодетных семей к следующему учебному году бесплатно выдадут комплект не только школьной, но и спортивной формы.

Кроме того, расширяется программа компенсации части стоимости обучения ребят из многодетных семей в колледжах и вузах региона. Теперь поддержка будет выделяться не на одного, а на двух детей.

«Мы хотим, чтобы у каждой семьи с рождением ребенка была уверенность в том, что здесь, в тверском регионе, они получат поддержку, у них будет жильё, рядом с домом – игровые и спортивные площадки, уютные парки и скверы. Что дети смогут развивать таланты и способности, получить хорошее образование и востребованную профессию», – отметил Виталий Королев.

После речи глава региона вручил почетные знаки Тверской области «Слава Матери» и «Слава Отца» многодетным родителям Елене Кургиной из ЗАТО Озерный и Евгению Щербинину из Калининского округа.

Виталий Королев наградил и победителей регионального этапа конкурса «Семья года» – все они стали обладателями сертификатов на 100 тыс. рублей. Победу в номинации «Многодетная семья» одержали Васильевы из Твери, в номинации «Молодая семья» - Кондратьевы из Бологовского округа. Шиловы из Сандовского округа стали первыми в номинации «Сельская семья». В номинации «Семья защитника Отечества» награды удостоена семья Дроботенко из Калининского округа.

В номинации «Золотая семья» за многолетнюю супружескую любовь награждены Юрий и Татьяна Копченовы из Кесовогорского округа. Они вместе уже 43 года. Родили и вырастили восьмерых детей. У супругов уже десять внуков – они помогают бабушке и дедушке в ведении хозяйства, учатся у них трудолюбию.

«Мы из колхоза: муж – механизатор, я доярка. Так познакомились. Главное в семье – это уважение, любовь и взаимопонимание. Все вместе отмечаем праздники, собирается более 25 человек. Дети и внуки – это наше все!» – поделилась Татьяна Анатольевна.

