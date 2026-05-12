Вместе с экс-министром транспорта Тверской области арестовали еще трех человек

Вместе с экс-министром транспорта Тверской области Сергеем Верхоглядовым арестованы еще трое граждан. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, что Сергей Верхоглядов руководил Минтрансом региона в 2021-2024 годах. Известно, что он взят под стражу по по части 6 статьи 290 УК РФ, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По этому делу до 7 июля 2026 года также арестованы руководитель АО «Тверьавтотранс» Федор Петрушин, экс-директор обанкротившегося тверского МУП «ПАТП-1» Сергей Булычев (в 2021-м уже был осужден за коррупцию) и бывший начальник ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» Сергей Атанов.